В Джумгальском районе трех паломников госпитализировали в обсерватор. Об этом 24.kg сообщил аким Адыл Сапаров.

По его словам, мужчины прибыли из четырехмесячной поездки в Бангладеш.

«Обсерватор находится в бывшей гостинице села Чаек, условия там отличные. Мы предоставили этим лицам мыломоющие средства, питание. Двое мужчин проживают в селе Чон Добо, один в Таш Добо. В Бишкеке у них взяли первичные анализы, повторные взяли уже здесь. Мужчины находятся под круглосуточной охраной. Никаких жалоб у них нет», — сказал Адыл Сапаров.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.