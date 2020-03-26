В Кыргызстане внутренние и международные поезда приостановили рейсы

Временно отменили все пассажирские поезда внутриреспубликанского и международного сообщений. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе ГП «Кыргыз темир жолу».

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По ее данным, это поезда рейсов Бишкек — Москва, Бишкек — Казань, Бишкек — Новосибирск. Пассажирам, оформившим билеты, их стоимость вернут без удержаний.

Также в связи с введением чрезвычайного положения временно отменили поезда внутриреспубликанского сообщения: Бишкек — Токмак и Бишкек — Каинды.

Грузовые перевозки осуществляются бесперебойно и круглосуточно. Перевозимые грузы — строительные материалы, уголь, лес, продукты питания, мука и зерно.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.