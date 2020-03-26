Коронавирус в Кыргызстане. Новых случаев заражения не зафиксировано

Новых случаев коронавируса в Кыргызстане не зарегистрировано. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, установлены контакты ранее заболевших — это 1 тысяча 328 человек, из них 328 — члены семей.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.