На время чрезвычайного положения организован круглосуточный call-центр

Организован круглосуточный сall-центр на время действия чрезвычайного положения на отдельных территориях Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Телефонные номера сall-центра: 999444777 и 999444666.

Он создан для организации и сопровождения процессов взаимодействия «первой линии» консультационной поддержки. Телефоны горячей линии позволят содействовать в решении вопросов взаимодействия государственных органов и полномочных представителей правительства в областях с комендатурой административно-территориальных единиц, в которых ввели чрезвычайное положение.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.