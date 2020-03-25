Президент России Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает издание «РБК».

По его данным, об этом лидер РФ сообщил в обращении к гражданам страны. Он объяснил решение тем, что абсолютным приоритетом для властей являются здоровье, жизнь и безопасность людей.

«Считаю, что голосование нужно перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — заявил Владимир Путин.

В издании напомнили, что указ о проведении всероссийского голосования подписан 17 марта. Планировалось, что оно пройдет 22 апреля.

По последним сведениям, число заболевших коронавирусом в России превысило 650.