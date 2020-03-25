21:13
USD 78.88
EUR 85.39
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает издание «РБК».

По его данным, об этом лидер РФ сообщил в обращении к гражданам страны. Он объяснил решение тем, что абсолютным приоритетом для властей являются здоровье, жизнь и безопасность людей.

«Считаю, что голосование нужно перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — заявил Владимир Путин.

В издании напомнили, что указ о проведении всероссийского голосования подписан 17 марта. Планировалось, что оно пройдет 22 апреля.

По последним сведениям, число заболевших коронавирусом в России превысило 650.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148020/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Врачи-эпидемиологи обеспечены всей необходимой экипировкой
Он сам не захотел. В ГКНБ опровергают заявление адвоката Алмазбека Атамбаева
У жителя Нарына, прибывшего из Джалал-Абада, не взяли анализ на коронавирус
Режим ЧП в Бишкеке. Как горожане провели первый день в изоляции
Михаил Мясникович: Нельзя допустить расшатывания рынка ЕАЭС из-за ограничений
Казахстан возобновил пропуск большегрузов с продуктами в Кыргызстан
В терминалах Иссык-Куля отменят комиссию по оплате электроэнергии
Режим ЧП в Кыргызстане. В Оше закрылись 17 госорганов и учреждений (список)
Таксистам запретили работать. Они жалуются на отсутствие льгот по кредитам
Все медучреждения обязаны работать, но врачей отправляют в отпуск без содержания
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Комендантский час. Что нельзя делать Комендантский час. Что нельзя делать
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Один заболевший переведен в&nbsp;реанимацию Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
Как пополнить баланс с&nbsp;помощью банковской карты не&nbsp;выходя из&nbsp;дома (пошагово) Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)
25 марта, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 марта: днем без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 марта: днем без осад...
20:54
Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
20:48
Врачи-эпидемиологи обеспечены всей необходимой экипировкой
20:36
Он сам не захотел. В ГКНБ опровергают заявление адвоката Алмазбека Атамбаева
20:12
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился во всех районах