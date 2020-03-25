В Сети запустили акцию за чистые руки. Послы США и Великобритании присоединились

В интернете запустили челлендж #мойруки20секунд. К нему уже присоединились послы США и Великобритании в Кыргызстане.

Правило челленджа простое: нужно снять короткое видео, отметить и озвучить троих друзей, которым передаете эстафету.

Глава американской дипмиссии выложил ролик на странице в Facebook.

«Вместе с соблюдением карантина мы можем защитить себя и помочь предотвратить распространение вируса COVID-19, если будем регулярно мыть руки в течение 20 секунд с мылом и водой», — сказал Дональд Лу.

И напомнил, что при участии в челлендже следует обязательно использовать в своих постах хештеги: #колду20секунджуу; #мойруки20секунд; #challenge20sec.

Его коллега Чарльз Гарретт выложил аналогичное видео в Instagram.

В Кыргызстане зарегистрировано 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.