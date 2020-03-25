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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. Как горожане провели первый день в изоляции

Сегодня в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, а также Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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Комендантский час: маршрутный лист заполняется от руки и о других правилах

В правительстве заявили, что с сегодняшнего дня передвижение граждан с 7.00 до 20.00 будет строго ограничено. Из дома разрешается выходить только по острой необходимости — в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения. Перед выходом на улицу каждый должен заполнить специальный маршрутный лист.

Однако, несмотря на строгие ограничения, многие бишкекчане продолжают жить как прежде: не соблюдают меры предосторожности, не носят медицинские маски и толпятся на рынках. Но сегодня на улице и в супермаркетах людей стало заметно меньше.

Скопление людей по-прежнему наблюдается на рынках. Они продолжают запасаться продуктами.

Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев объявил, что общественный транспорт и такси полностью прекращают работу. Однако частные авто использовать можно. Но «бомбилы» и водители компаний-перевозчиков в Бишкеке сегодня выезжали на дороги.

24.kg
Фото 24.kg. Несмотря на запрет, в городе можно встретить такси

Улицы патрулируют сотрудники милиции. Маршрутные листы у прохожих они пока не проверяют.

Сегодня во время брифинга комендант Бишкека Алмаз Орозалиев пояснил, что людям, которые хотят отвезти продукты пожилым людям, например родителям, никто препятствовать не будет.

Прояснили также и вопрос с выгулом собак — это разрешается, но нельзя нарушать комендантский час.

На сегодня в Кыргызстане выявлено 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148012/
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