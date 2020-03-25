19:41
USD 78.88
EUR 85.39
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В регионах, где ввели чрезвычайное положение, закрыли православные храмы

Территории православных храмов, находящихся в зоне действия чрезвычайного положения в Кыргызстане, закроют. Об этом сообщила Бишкекская и Кыргызстанская епархия.

Отмечается, что на территории приходов будут находиться только священнослужители и ограниченный круг храмовых сотрудников. «В то же время пастырское окормление прихожан не прекращено, вы можете приглашать священника на дом для совершения необходимых вам священнодействий. Священнослужители несут послушание в усиленном режиме и готовы в любой момент оказать пастырскую помощь и поддержку (в связи с пандемией священнослужителям благословлено неукоснительно соблюдать все прописанные меры безопасности и личной гигиены)», — говорится в сообщении.

В тех районах, где введен режим чрезвычайной ситуации, храмовые территории открыты. Но существует ряд ограничений: не проводится общественных богослужений (это касается всех храмов епархии без исключения), ограничено число входящих в храм прихожан (не более трех человек одновременно). Церковные лавки работают в штатном режиме.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148006/
просмотров: 865
Версия для печати
Материалы по теме
Михаил Мясникович: Нельзя допустить расшатывания рынка ЕАЭС из-за ограничений
Казахстан возобновил пропуск большегрузов с продуктами в Кыргызстан
В терминалах Иссык-Куля отменят комиссию по оплате электроэнергии
Режим ЧП в Кыргызстане. В Оше закрылись 17 госорганов и учреждений (список)
Таксистам запретили работать. Они жалуются на отсутствие льгот по кредитам
Все медучреждения обязаны работать, но врачей отправляют в отпуск без содержания
Чрезвычайное положение в Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков обратился к народу
В Кыргызстане максимальные цены на муку повысили на 1-1,5 сома
Минздрав ждет маски из Китая, а самодельные не рекомендует носить
У Минздрава возникли трудности с обеспечением блокпостов медработниками
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Комендантский час. Что нельзя делать Комендантский час. Что нельзя делать
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Один заболевший переведен в&nbsp;реанимацию Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
Как пополнить баланс с&nbsp;помощью банковской карты не&nbsp;выходя из&nbsp;дома (пошагово) Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)
25 марта, среда
19:35
Михаил Мясникович: Нельзя допустить расшатывания рынка ЕАЭС из-за ограничений Михаил Мясникович: Нельзя допустить расшатывания рынка...
19:29
Казахстан возобновил пропуск большегрузов с продуктами в Кыргызстан
19:28
В терминалах Иссык-Куля отменят комиссию по оплате электроэнергии
19:16
Режим ЧП в Кыргызстане. В Оше закрылись 17 госорганов и учреждений (список)
19:03
«Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно