В регионах, где ввели чрезвычайное положение, закрыли православные храмы

Территории православных храмов, находящихся в зоне действия чрезвычайного положения в Кыргызстане, закроют. Об этом сообщила Бишкекская и Кыргызстанская епархия.

Отмечается, что на территории приходов будут находиться только священнослужители и ограниченный круг храмовых сотрудников. «В то же время пастырское окормление прихожан не прекращено, вы можете приглашать священника на дом для совершения необходимых вам священнодействий. Священнослужители несут послушание в усиленном режиме и готовы в любой момент оказать пастырскую помощь и поддержку (в связи с пандемией священнослужителям благословлено неукоснительно соблюдать все прописанные меры безопасности и личной гигиены)», — говорится в сообщении.

В тех районах, где введен режим чрезвычайной ситуации, храмовые территории открыты. Но существует ряд ограничений: не проводится общественных богослужений (это касается всех храмов епархии без исключения), ограничено число входящих в храм прихожан (не более трех человек одновременно). Церковные лавки работают в штатном режиме.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.