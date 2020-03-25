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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ухане, откуда пошло заражение коронавирусом, запускают автобусы

В китайском Ухане открыли 117 автобусных линий после двухмесячного карантина. Об этом сообщает Telegram-канал «Азия в центре».

Отмечается, что полностью ограничения планируют снять 8 апреля. На кадрах китайского телевидения видно, как пассажиру измеряют температуру, после чего он сканирует QR-код через приложение «Код здоровья». Эта система помогает отследить перемещения всех жителей по городу и быстро установить, кто контактировал с зараженным.

«Сегодня КНР снимает карантин в провинции Хубэй. Три региональных аэропорта уже возобновили работу», — говорится в сообщении.

Вне Китая заразились коронавирусом 418,7 тысячи человек, а в самой республике — 81 тысяча 591.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148005/
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