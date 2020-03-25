Чрезвычайное положение в Бишкеке. Как остаться в столице, если нет прописки

Граждане, которые проживают постоянно в Бишкеке, но у них нет прописки, смогут остаться в столице. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов.

По его словам, таким людям необходимо получить справку с места жительства у домкома, председателя ТСЖ или квартального. Если будет этот документ, то проблем с передвижением по городу не возникнет.

«Много вопросов о том, как быть тем, кто живет за пределами Бишкека, но работает здесь. Этим людям надо получить справку с места работы в Бишкеке. На ее основании будут предоставляться специальные пропуска», — рассказал Азиз Алымкулов.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.