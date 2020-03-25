Гражданин Франции с подозрением на коронавирус на домашнем карантине в Бишкеке

Гражданина Франции, у которого медики подозревают коронавирус, поместили на домашний карантин. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

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По ее словам, мужчина находился в изоляторе в Национальном хирургическом центре.

«Иностранцу требовались дополнительные медицинские процедуры. У него было подозрение на инсульт. После того как сделали МРТ, его положили на домашний карантин», — сказала Айнура Акматова.

О состоянии кыргызстанцев, которые госпитализированы в Пакистане, пока ничего неизвестно. МИД направил запрос.

Напомним, у члена движения «Таблиги Джамаат» — гражданина Кыргызстана, находящегося в Пакистане, анализы на коронавирус дали положительный результат. Вместе с ним госпитализированы еще четыре человека.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.