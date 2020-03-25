Назвать стоимость лечения одного больного с коронавирусом Минздрав не может

Назвать точную стоимость лечения одного больного с коронавирусом невозможно. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, лечение зависит от тяжести состояния зараженного.

«Коронавирус требует симптоматического лечения, если у больного нет сопутствующих заболеваний. Если есть или у него ослаблен иммунитет, то может потребоваться и другое лечение. Поэтому невозможно определить сумму лечения», — сказала она.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.