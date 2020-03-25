Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Бишкеке и Московском районе Чуйской области. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

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По ее словам, один мужчина — 1960 года рождения. Он встречал в аэропорту гражданку, которая прилетела из Испании. По прилете у нее брали тест. У него взяли тест в рамках мероприятий по выявлению контактных лиц.

«Второй мужчина, 1985 года рождения, 20 марта прилетел из Дубая. Состояние этих граждан удовлетворительное. Таким образом, в Кыргызстане зарегистрированы 44 случая коронавируса. Кроме того, мы установили 283 контакта в семье и 1 тысячу 11 других», — рассказала Айнура Акматова.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.