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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Зараженные контактировали с более тысячей граждан

В Кыргызстане 42 зараженных коронавирусной инфекцией контактировали с 283 родственниками. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

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По ее словам, помимо этого, у них было 1 тысяча 11 контактов. «Это контакты различного характера: кто-то приходил к ним в гости, они сами ходили к кому-то, соседи, коллеги и так далее», — сказала она.

Отметим, что в Кыргызстане зарегистрировано еще два случая коронавируса.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147962/
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