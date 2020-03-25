На въезде в Бишкек работают блокпосты, людей без прописки не пускают в город

Читатели прислали 24.kg видео, как работают блокпосты на въезде в столицу.

По их данным, со стороны села Ленинского проехать невозможно. На дороге установлены бетонные блоки, дежурят военные. На месте уже образовалась пробка.

«У всех проверяют не только температуру, но и прописку. Если не зарегистрирован в Бишкеке, то не впускают. Машины разворачиваются и уезжают», — рассказали читатели.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.