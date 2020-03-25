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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Китай предоставит еще 30 тысяч тестов для выявления коронавируса

Китай предоставит Кыргызстану дополнительно 30 тысяч экспресс-тестов на сумму $112,5 тысячи для выявления коронавируса. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что в ближайшее время тесты поступят в Министерство здравоохранения.
Ранее в оперативном порядке были приобретены и доставлены в Кыргызстан 5 тысяч экспресс-тестов на сумму $22,5 тысячи. Материалы куплены за счет правительства КР.

На сегодня в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147943/
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