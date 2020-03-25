Режим ЧП в Бишкеке. Как передать показания счетчиков не выходя из дома

В Бишкеке введено чрезвычайное положение и действует комендантский час. Жителей столицы просят лишний раз не выходить из дома, ограничившись походами за продуктами, лекарствами и к врачам. Коммунальные службы и распредкомпании перешли на удаленную работу с абонентами.

Редакция 24.kg собрала все контакты, как можно передать показания, обращаться с вопросами, узнать счет и оплатить.

«Северэлектро» Показания электросчетчиков принимаются только через SMS или WhatsApp. Номер телефона инспектора участка можно уточнить в круглосуточном кол-центре ОАО «Северэлектро» по номерам: 1209, 0772001209, 0702001209 и 0556001209.

Бишкекводоканал Передать показания можно на сайте Бишкекводоканала, через SMS или WhatsApp на номер: 0554699951, по телефону: 0312565671, голосовой почте (автоответчик): 0312976944.

Бишкектеплосеть Узнать счет к оплате, передать показания и задать вопросы можно через Личный кабинет на сайте компании и в Telegram-боте, набрав в мессенджере @teploseti_bot. За дополнительной информацией можно обращаться по номерам: 1980, 0312611169.

Бишкектеплоэнерго Абоненты могут направлять показания и обращаться с вопросами по номерам: 0312492535, 0555892001.

Бишкекгаз Показания можно передать, отправив SMS-сообщение на короткий номер 4444 в формате: лицевой счет#показания, WhatsApp на номер: 0701680707, через Telegram-бот (в строке поиска набрать @gazpromkg_bot). Кроме того, абоненты могут позвонить на бесплатный номер Единой справочной службы: 4444.

«Кыргызтелеком» Счет можно узнать, набрав короткий номер: 0863.

«Тазалык» С вопросами, касающимися вывоза твердых бытовых отходов, можно обращаться по номерам: 0555827028, 0312344753, 0312345041, 0312345113.

«Комтранском» Компания собирает и вывозит твердые бытовые отходы в Октябрьском районе Бишкека. С вопросами можно обращаться по номеру: 0777956600.

Бишкекгорлифт Номера горячей линии предприятия: 0312437848, 0553658179.

Производить оплату в коммунальных службах и распредкомпаниях просят при возможности через электронные кошельки или платежные терминалы.