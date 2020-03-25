Режим ЧП в Бишкеке. Как передать показания счетчиков не выходя из дома

В Бишкеке введено чрезвычайное положение и действует комендантский час. Жителей столицы просят лишний раз не выходить из дома, ограничившись походами за продуктами, лекарствами и к врачам. Коммунальные службы и распредкомпании перешли на удаленную работу с абонентами.
Редакция 24.kg собрала все контакты, как можно передать показания, обращаться с вопросами, узнать счет и оплатить.
«Северэлектро»
Показания электросчетчиков принимаются только через SMS или WhatsApp. Номер телефона инспектора участка можно уточнить в круглосуточном кол-центре ОАО «Северэлектро» по номерам: 1209, 0772001209, 0702001209 и 0556001209.
Бишкекводоканал
Передать показания можно на сайте Бишкекводоканала, через SMS или WhatsApp на номер: 0554699951, по телефону: 0312565671, голосовой почте (автоответчик): 0312976944.
Бишкектеплосеть
Узнать счет к оплате, передать показания и задать вопросы можно через Личный кабинет на сайте компании и в Telegram-боте, набрав в мессенджере @teploseti_bot. За дополнительной информацией можно обращаться по номерам: 1980, 0312611169.
Бишкектеплоэнерго
Абоненты могут направлять показания и обращаться с вопросами по номерам: 0312492535, 0555892001.
Бишкекгаз
Показания можно передать, отправив SMS-сообщение на короткий номер 4444 в формате: лицевой счет#показания, WhatsApp на номер: 0701680707, через Telegram-бот (в строке поиска набрать @gazpromkg_bot).
Кроме того, абоненты могут позвонить на бесплатный номер Единой справочной службы: 4444.
«Кыргызтелеком»
Счет можно узнать, набрав короткий номер: 0863.
«Тазалык»
С вопросами, касающимися вывоза твердых бытовых отходов, можно обращаться по номерам: 0555827028, 0312344753, 0312345041, 0312345113.
«Комтранском»
Компания собирает и вывозит твердые бытовые отходы в Октябрьском районе Бишкека. С вопросами можно обращаться по номеру: 0777956600.
Бишкекгорлифт
Номера горячей линии предприятия: 0312437848, 0553658179.
Производить оплату в коммунальных службах и распредкомпаниях просят при возможности через электронные кошельки или платежные терминалы.