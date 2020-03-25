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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Регистрация на ОРТ приостановлена. Выпускники могут готовиться к нему удаленно

Регистрация на Общереспубликанское тестирование переносится. Об этом сообщается на сайте Центра оценки образования и методов обучения (ЦООМО).

Отмечается, что о сроках продолжения регистрации будет объявлено дополнительно.

Минобразования рекомендует школьникам готовиться к ОРТ, используя онлайн-ресурсы.

В ведомстве отметили, что пособия по подготовке к тесту на кыргызском и русском языках доступны на сайте ЦООМО в разделе «Общереспубликанское тестирование». Видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале ЦООМО и на онлайн-платформе «Илим—Элим».

Кроме того, на сайте центра школьники могут пройти бесплатный пробный онлайн-тест: как основной, так и предметные — на кыргызском и русском языках.

Информация об ОРТ, советы по подготовке и открытые задания размещаются также в социальных сетях Facebook и Instagram.

Напомним, ранее заместитель министра образования Нурлан Омуров не исключил варианта, что выпускные экзамены и общереспубликанское тестирование могут пройти дистанционно.

На сегодня в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147921/
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