Регистрация на ОРТ приостановлена. Выпускники могут готовиться к нему удаленно

Регистрация на Общереспубликанское тестирование переносится. Об этом сообщается на сайте Центра оценки образования и методов обучения (ЦООМО). Отмечается, что о сроках продолжения регистрации будет объявлено дополнительно. Минобразования рекомендует школьникам готовиться к ОРТ, используя онлайн-ресурсы. В ведомстве отметили, что пособия по подготовке к тесту на кыргызском и русском языках доступны на сайте ЦООМО в разделе «Общереспубликанское тестирование». Видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале ЦООМО и на онлайн-платформе «Илим—Элим».

Кроме того, на сайте центра школьники могут пройти бесплатный пробный онлайн-тест: как основной, так и предметные — на кыргызском и русском языках.

Информация об ОРТ, советы по подготовке и открытые задания размещаются также в социальных сетях Facebook и Instagram.

Напомним, ранее заместитель министра образования Нурлан Омуров не исключил варианта, что выпускные экзамены и общереспубликанское тестирование могут пройти дистанционно.

На сегодня в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня ввели чрезвычайное положение и комендантский час.