14:30
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Выпускные экзамены в школах могут пройти онлайн

Министерство образования и науки рассматривает вариант организации государственного экзамена в онлайн-режиме. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ведомства Нурлан Омуров.

По его словам, четвертая четверть в школах начнется 8 апреля, возможно, в дистанционном режиме.

«Своевременное проведение выпускных экзаменов и ОРТ для нас в приоритете, поэтому мы найдем альтернативный метод для решения данного вопроса, вне зависимости от ситуации по коронавирусу», — сказал Нурлан Омуров.

Он добавил, что ведомство также работает над тем, чтобы приемные комиссии начали работать вовремя. «Прорабатываем различные варианты», — отметил чиновник.

Напомним, что приказом МОиН установлены преждевременные каникулы с 16 марта до 8 апреля для общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147429/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Вузы сами будут решать вопросы об оплате контрактов студентов
Минобраз планирует открыть садики для детей врачей и милиционеров
Летние каникулы для школьников передвигать не будут
Учебные заведения могут завершить год в дистанционном режиме
Врачам, которые ходят к людям на домашнем карантине, выдают одноразовые костюмы
Коронавирус в Кыргызстане. Более 800 врачей прошли обучение
В Telegram создали чат-бот для информирования кыргызстанцев о коронавирусе
Совбез рекомендовал ввести режим ЧС на территории страны с 22 марта на месяц
Самолеты будут летать в Бишкек и Ош по понедельникам, средам и пятницам
Дочь заболевшей паломницы из Нооката выехала до введения режима ЧС
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Бизнес
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
Увеличены емкость и&nbsp;охват 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;35&nbsp;населенных пунктах Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах
21 марта, суббота
14:22
Реконструкция сквера имени Горького завершится в апреле Реконструкция сквера имени Горького завершится в апреле...
14:21
Вузы сами будут решать вопросы об оплате контрактов студентов
14:19
Коронавирус в Кыргызстане. Выпускные экзамены в школах могут пройти онлайн
14:03
Минобраз планирует открыть садики для детей врачей и милиционеров
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 21 марта. Сколько семья тратит на еду