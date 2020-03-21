Коронавирус в Кыргызстане. Выпускные экзамены в школах могут пройти онлайн

Министерство образования и науки рассматривает вариант организации государственного экзамена в онлайн-режиме. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ведомства Нурлан Омуров.

По его словам, четвертая четверть в школах начнется 8 апреля, возможно, в дистанционном режиме.

«Своевременное проведение выпускных экзаменов и ОРТ для нас в приоритете, поэтому мы найдем альтернативный метод для решения данного вопроса, вне зависимости от ситуации по коронавирусу», — сказал Нурлан Омуров.

Он добавил, что ведомство также работает над тем, чтобы приемные комиссии начали работать вовремя. «Прорабатываем различные варианты», — отметил чиновник.

Напомним, что приказом МОиН установлены преждевременные каникулы с 16 марта до 8 апреля для общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности.