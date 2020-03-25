Режим ЧП в Кыргызстане. В Таласской области установили карантинные посты

В каждом селе Таласской области установили санитарно-карантинные посты, где тщательно проверяют граждан и машины. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда правительства в области.

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С 21 марта в село Талдыбулак на въезде в Таласскую область работает санитарно-карантинный пост. А с 24 марта такие посты развернули на границах города Талас, а также Таласского, Бакай-Атинского, Кара-Бууринского, Манасского районов.

Проезжать через санитарные посты разрешается только тем гражданам, у которых есть срочные и обоснованные причины.

Отметим, в Таласской области нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом и действует режим чрезвычайной ситуации.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.