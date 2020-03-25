Кыргызстанцев, прибывших из Турции, разместили в обсервации в «Ак-Кеме»

Граждан Кыргызстана, прилетевших накануне из Турции, разместили в обсервации, подготовленной в гостинице «Ак-Кеме». Об этом 24.kg сообщил директор турагентства Салим Урусанов.

По его словам, на борту находились 197 пассажиров. «У них взяли анализы и отвезли в отель. Ждем результатов. Жалоб от наших клиентов на условия обсервации не поступало», — сказал Салим Урусанов.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.