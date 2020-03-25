Гражданских активистов просят помочь Минздраву в работе с населением

Гражданское общество просят помочь Министерству здравоохранения Кыргызстана в профилактике заражения коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, активисты могут не только проконтролировать расходы ведомства, но и поработать с населением. Например, объяснить необходимость самоизоляции.

«Мы обращаемся к представителям гражданского общества, чтобы они помогли объяснить людям, что нужно самоизолироваться и сидеть дома. Люди к ним больше прислушиваются», — отметила Айнура Акматова.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.