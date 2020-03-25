Минздрав готов постатейно отчитаться о расходах на борьбу с коронавирусом

Министерство здравоохранения Кыргызстана готово представить детальный отчет, куда тратят средства для борьбы с коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, при Министерстве финансов создали наблюдательный совет, который следит за расходованием средств, выделенных в фонд борьбы с коронавирусом. Все госорганы, чьи компетенции включает в себя проверка, прослеживают процесс.

«Относительно средств, которые выделили Минздраву, мы можем разместить информацию на сайте. Есть компетентные органы, которые проверяют и следят за передвижением средств, в том числе общественный наблюдательный совет при министерстве», — заключила Айнура Акматова.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.