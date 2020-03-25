В Кыргызстане маски и средства защиты используют строго по назначению

«Средства индивидуальной защиты и маски, выделяемые для борьбы с коронавирусом, распределяются строго по назначению и выделяются непосредственно медикам», — завила сегодня на брифинге начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, депутаты и гражданское общество при желании могут проверить, сколько средств защиты поступило и как их распределили, если в этом есть необходимость.

«То, что средства индивидуальной защиты распределяются строго по назначению и выделяются непосредственно медицинским работникам... Этот вопрос может не обсуждаться, потому что они предназначены только для работы с коронавирусом, по другим направлениям эти средства защиты не могут быть использованы», — подчеркнула Айнура Акматова.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.