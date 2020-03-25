Режим ЧП в Бишкеке. У Минздрава есть план по доставке медиков на работу и домой

Минздрав разработал план, согласно которому должен быть обеспечен транспорт для медиков от места проживания до работы и обратно. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
По ее словам, накануне ведомство связывалось с оперативным штабом, обеспечивающим порядок в Бишкеке, чтобы получить пропуска для транспорта, который будет развозить медработников на работу и домой.
«Сейчас идет подготовка списка всех медработников», — отметила она.
Айнура Акматова добавила, что мэрия Бишкека готова предоставить 19 единиц транспортных средств для противоэпидемиологических мероприятий.
Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.
На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.