Новых случаев коронавируса в Кыргызстане не выявлено. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она отметила, что ранее выявленные больные находятся в стационарах.

«Состояние всех госпитализированных относительно средней тяжести, один также находится в реанимационном отделении. Проводятся все лечебные мероприятия», — отметила Айнура Акматова.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.