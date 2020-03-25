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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Новых случаев коронавируса в Кыргызстане не выявлено

Новых случаев коронавируса в Кыргызстане не выявлено. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она отметила, что ранее выявленные больные находятся в стационарах.

«Состояние всех госпитализированных относительно средней тяжести, один также находится в реанимационном отделении. Проводятся все лечебные мероприятия», — отметила Айнура Акматова.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147886/
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