Режим ЧП в Кыргызстане. В Бишкеке очередь в гипермаркет тянется до парковки

В гипермаркет в Бишкеке выстроилась длинная очередь за продуктами, люди стоят на улице, выстроившись в ряд до парковки. Видеоролик опубликовали в соцсетях.

Ранее пользователи также публиковали ролики, где запечатлено, как бишкекчане скупают продукты питания.

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В основном жители Бишкека закупаются мукой, растительным маслом, крупами и макаронными изделиями. Отметим, что правительство заверяет, что дефицита продуктов питания в стране не будет — их доставка осуществляется в нужном количестве.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение. Комендантский час будет действовать с 25 марта. Граждане будут ограничены в передвижении с 20.00 до 07.00. В остальное время выходить на улицу можно.