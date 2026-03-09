Депутат: Отечественным производителям сложно попасть на полки гипермаркетов

Отечественным производителям в Кыргызстане сложно попасть на полки крупных продуктовых сетей и гипермаркетов. Об этом заявила депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова на заседании парламентского комитета при рассмотрении новой редакции закона «О конкуренции».

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Махабат Мавлянова

«Попасть на полки крупных продуктовых сетей и гипермаркетов очень сложно. Требования там порой чрезмерные, а маржа высокая. Поэтому большинству отечественных производителей крайне трудно выйти на эти полки», — отметила Махабат Мавлянова.

Отвечая на вопрос депутата, председатель Службы антимонопольного регулирования Айбек Мамыралиев заявил, что этот вопрос частично регулируется законодательством. По его словам, для крупных торговых сетей действует Закон «О внутренней торговле», где предусмотрены основные условия работы с поставщиками.

«Если будет принят новый закон «О конкуренции», мы сможем дополнительно регулировать эту сферу. Установление специальных барьеров для поставщиков может рассматриваться как ограничение конкуренции», — сказал Айбек Мамыралиев.