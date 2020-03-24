Айнура Акматова: Мы не можем заставлять медиков перечислять средства в фонды

«Как мы можем в такой ситуации заставлять медработников переводить однодневную зарплату в тот и иной фонд?» — заявила сегодня на брифинге начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, сообщения о том, что медики переведут заработок в фонд борьбы с коронавирусом, не соответствуют действительности. Кроме того, она попросила не сеять смуту среди медиков.

«Нам очень печально, что есть такая информация, что она появляется в те дни, когда медработники работают днем и ночью, в очагах, в местах, где лечатся люди с сомнительными реакциями. Чтобы система до конца отработала слаженно, я бы попросила не сеять смуту», — заключила Айнура Акматова.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.