Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав формирует дополнительные бригады на юг

Формируются дополнительные бригады медиков для выезда в Джалал-Абадскую и Ошскую области. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, сегодня медики получат дополнительные средства защиты.

«Информация о том, что медицинские работники, которые командируются на юг, не обеспечены сухим пайком, необходимыми медицинскими изделиями, недостоверна. Информацию, которая будет приводить к разобщению медработников, передадут в соответствующие органы. Сегодня медработники наш главный ресурс, мы их уважаем и ценим. Мы направляем все силы, чтобы обеспечить медиков всем необходимым. Да, мы понимаем, что эти средства убывают, потому что они используются и запас снижается. Вчера на юге медики получили около 1 тысячи 200 штук средств защиты, сегодня около 1 тысячи 400 штук. Мы также нашли поставщиков, которые привезут комплекты с очками», — сказала Айнура Акматова.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.