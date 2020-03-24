В Минздраве рассказали о состоянии больных коронавирусом

Состояние больных коронавирусом на сегодня удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, все выявленные сегодня граждане прибыли 12-13 марта 2020 года из малого хаджа. Еще 12 человек — это контактные в семье. В том числе и дети. У двоих детей до года заражение выявлено у мамы, поэтому у них трижды брали анализы. У одного ребенка вирус подтвердился, а у второго нет.

«Кроме того, коронавирус подтвержден у детей 6 и 14 лет. Состояние всех больных удовлетворительное. Человек, которого ранее поместили в реанимацию, по-прежнему находится там и получает лечение», — рассказала Айнура Акматова.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.