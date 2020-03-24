Анализы малыша, у которого подозревали коронавирус, отрицательные

Анализы ребенка, у которого подозревали коронавирус, отрицательные. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, все лица, у которых подтвержден коронавирус, лежат в Республиканской клинической больнице, Ошской межобластной больнице, Ноокатской территориальной больнице, Джалал-Абаской клинической больнице, Баткенской областной объединенной больнице.

«Среди пациентов есть двое детей до одного года, у одного из них положительный результат, у другого — отрицательный. Но у последнего коронавирусом болеет мама. У ребенка шести лет и подростка 14 лет положительные результаты анализов. Возраст остальных — от 16 до 86 лет», — сказала Айнура Акматова.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.