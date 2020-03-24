19:19
USD 77.60
EUR 83.09
RUB 0.96
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Анализы малыша, у которого подозревали коронавирус, отрицательные

Анализы ребенка, у которого подозревали коронавирус, отрицательные. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, все лица, у которых подтвержден коронавирус, лежат в Республиканской клинической больнице, Ошской межобластной больнице, Ноокатской территориальной больнице, Джалал-Абаской клинической больнице, Баткенской областной объединенной больнице.

«Среди пациентов есть двое детей до одного года, у одного из них положительный результат, у другого — отрицательный. Но у последнего коронавирусом болеет мама. У ребенка шести лет и подростка 14 лет положительные результаты анализов. Возраст остальных — от 16 до 86 лет», — сказала Айнура Акматова.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147845/
просмотров: 1362
Версия для печати
Материалы по теме
Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги
Пандемия коронавируса. Олимпийские игры в Токио перенесены
В Нацбанке приостановлен личный прием граждан
Цифра дня. 20 процентов населения Земли находится в карантине из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, как правильно утилизировать маски
Айнура Акматова: Мы не можем заставлять медиков перечислять средства в фонды
Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав формирует дополнительные бригады на юг
Режим ЧП в Кыргызстане. Вопрос с перевозкой врачей домой решен
В Минздраве рассказали о состоянии больных коронавирусом
Мигранты из Кыргызстана застряли в аэропорту Москвы. Среди них есть провокаторы
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Один заболевший переведен в&nbsp;реанимацию Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
Бизнес
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
24 марта, вторник
19:17
Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предостав...
19:13
Пандемия коронавируса. Олимпийские игры в Токио перенесены
19:06
В Нацбанке приостановлен личный прием граждан
19:00
Цифра дня. 20 процентов населения Земли находится в карантине из-за коронавируса
18:52
В Минздраве рассказали, как правильно утилизировать маски