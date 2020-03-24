Обсервация для группы граждан, размещенных в школе-интернате № 1, завершена

Пассажиров транзитного рейса Москва — Бишкек начали выписывать из обсервации в школе-интернате № 1. Получив предписание, все они отправляются на обязательный 14-дневный домашний карантин.

Отметим, ни у одного из прилетевших рейсом 1882 коронавирус не обнаружен. Накануне медики взяли у прибывших дополнительные тесты. Результаты оказались отрицательными.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.