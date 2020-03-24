12 человек заразились коронавирусом после общения с больными паломниками

Из 26 подтвержденных случаев COVID-19 в республике 12 человек контактировали с больными, которые заразились вне Кыргызстана. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Еще 14 человек вернулись из малого хаджа из Саудовской Аравии. Напомним, что все новые случаи коронавируса выявили в южном регионе Кыргызстана. В том числе в Сузакском районе — 9, Ала-Букинском — 2, Ноокатском — 6, в городе Оше — 8, Кара-Суу — 1. Именно от них вирус подхватили остальные.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.