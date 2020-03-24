Режим ЧП в Кыргызстане. Бюджетники получат зарплату, несмотря на отгулы

Все сотрудники государственных органов и бюджетных организаций, несмотря на вынужденный отгул, будут получать заработную плату. Об этом на заседании республиканского штаба сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он также отметил, что частные организации, согласно законодательству, во время чрезвычайного положения не имеют права увольнять своих сотрудников.

Кроме того, на заседании стало известно, что Россия и Китай оказывают Кыргызстану помощь и направляют медицинские изделия и средства индивидуальной защиты: маски, защитные костюмы, тепловизоры.

Местным органам власти поручили перепроверить всех, кто мог контактировать с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

Напомним, в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. С 25 марта в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.