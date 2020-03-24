Пассажиров рейса из Москвы разместили не в бывшей колонии, а новом общежитии

Пассажиров рейса Москва — Бишкек, прибывших сегодня в аэропорт «Манас», разместили на карантин в новой гостинице бывшего завода «Фрунзе». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, здание принадлежит бизнесмену, там новая частная гостиница для студентов.

«Здание абсолютно новое, со свежим ремонтом. Все условия для прохождения карантина есть, вместимость комнат на одном этаже 100 человек, функционируют 10 туалетов, столько же душевых. Помещения оснащены камерами видеонаблюдения, сигнализацией», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что прибывшие сограждане стали первыми постояльцами гостиницы.

Напомним, ранее пассажиры пожаловались, что их разместили на карантин в здании бывшей женской колонии-поселения, при этом людей с температурой не отселили в отдельное помещение.