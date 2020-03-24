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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане военные обеспечены необходимыми средствами защиты

Военнослужащие обеспечены всеми средствами защиты. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Генштаба Райимберди Дуйшембиев.

По его словам, силовики полностью экипированы.

Отметим, ранее читатели 24.kg сообщили, что военнослужащие не обеспечены средствами защиты — им лишь один раз выдали одноразовые маски. Однако глава Генштаба опроверг информацию.

На сегодня в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147802/
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