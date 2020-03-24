16:16
USD 77.60
EUR 83.09
RUB 0.96
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У одного из находящегося в обсервации в школе-интернате подозревают коронавирус

У одного из находящегося в обсервации в столичной школе-интернате № 1 пассажира рейса из Саудовской Аравии подозревают коронавирус. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова.

По ее словам, экспресс-тест дал положительный результат. Мужчина переведен в инфекционную больницу. У него возьмут дополнительные анализы.

Отметим, что в одном из корпусов школы-интерната размещены пассажиры транзитного рейса Москва — Бишкек, среди них нет инфицированных, в другом находятся паломники малой умры.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории городов Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147786/
просмотров: 1987
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте Кыргызстана призывают закупить в Китае все необходимое для врачей
Депутаты Жогорку Кенеша будут работать и, если надо, собираться на заседания
Минздрав об инциденте в обсервации в школе-интернате: Произошло недопонимание
Комендантский час. Что нельзя делать
Все новые случаи коронавируса выявлены в южном регионе
Пассажиров рейса из Москвы разместили не в бывшей колонии, а новом общежитии
В Кыргызстане военные обеспечены необходимыми средствами защиты
Проезд по Иссык-Кульской области будет осуществляться только по пропускам
Общественный транспорт во время чрезвычайного положения будет работать
В Кыргызстане приостановлен весенний призыв. Мобилизации пока не будет
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Один заболевший переведен в&nbsp;реанимацию Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
Бизнес
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
24 марта, вторник
16:09
В парламенте Кыргызстана призывают закупить в Китае все необходимое для врачей В парламенте Кыргызстана призывают закупить в Китае все...
15:58
Депутаты Жогорку Кенеша будут работать и, если надо, собираться на заседания
15:54
Минздрав об инциденте в обсервации в школе-интернате: Произошло недопонимание
15:42
Депутаты поддержали указ президента о введении чрезвычайного положения
15:27
Комендантский час. Что нельзя делать