У одного из находящегося в обсервации в школе-интернате подозревают коронавирус

У одного из находящегося в обсервации в столичной школе-интернате № 1 пассажира рейса из Саудовской Аравии подозревают коронавирус. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова.

По ее словам, экспресс-тест дал положительный результат. Мужчина переведен в инфекционную больницу. У него возьмут дополнительные анализы.

Отметим, что в одном из корпусов школы-интерната размещены пассажиры транзитного рейса Москва — Бишкек, среди них нет инфицированных, в другом находятся паломники малой умры.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории городов Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.