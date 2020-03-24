Проверить прописку на новых ID-картах можно будет онлайн

Разработчики госпредприятия «Инфоком» в срочном порядке реализовали функцию онлайн-проверки адреса регистрации в новых биометрических ID-картах. Об этом 24.kg сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, проверить прописку можно на портале электронных услуг ГРС. Такая мера принята в связи с установленными санитарно-эпидемиологическими постами в городах и районах, где проверяют место проживания по паспорту для пропуска граждан.

«Учитывая, что посты развернуты в оперативном порядке, временно внедренный функционал позволит служащим на местах проверить адрес через мобильный телефон, подключенный к мобильному интернету. Для этого нужно ввести ПИН и номер ID-карты», — рассказали в ГРС.

Накануне читатели жаловались, что люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам. От них требовали справку о прописке.