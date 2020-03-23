Бишкекглавархитектура перешла на удаленный режим. Заявки принимают онлайн

В связи с режимом чрезвычайной ситуации в Кыргызстане Бишкекглавархитектура перешла на работу в онлайн режиме. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, подать заявку, оставить заявление или жалобу можно на сайте предприятия в разделе «Интернет-приемная». После ее регистрации, заявитель может отследить исполнение в личном кабинете.

«Заказ на топографическую съемку, архитектурно-планировочные и инженерно-технические условия осуществляется в порядке живой очереди с соблюдением дистанции», — отметили в мэрии.

За консультацией можно обращаться по телефонам: 0312317294; 0312353052; 0312456847, 0701317002, 0701317001.

В Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.