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Чиновники разрешили строить в Бишкеке гостиницу. Она угрожает безопасности людей

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, выдавших разрешение на строительство объекта, угрожающего безопасности жителей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, прокуратура Ленинского района Бишкека проверила исполнение земельного и градостроительного законодательства. Установлено, что должностные лица МП «Бишкекглавархитектура», департамента госэкспертизы и других контролирующих госорганов злоупотребили своим должностным положением.

«Предоставляя преимущество отдельным лицам в сфере строительства, внеся заведомо ложные сведения в градостроительную документацию, выдали разрешительные бумаги на строительство в Ленинском районе 10-этажного гостиничного комплекса с офисными помещениями», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура сообщает, что в результате не обеспечен нормативный уровень плотности застройки, качества среды жизнедеятельности, инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, не соблюдены минимальные требования пожарной безопасности, а также нанесен ущерб интересам жителей смежных домов, государства в сфере управления и контроля градостроительной деятельности.

По результатам проверки прокуратурой района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 337 (злоупотребление должностным положением) и 346 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Расследование поручено УВД Ленинского района Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288739/
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