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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош введены ограничения для граждан из других районов

В Оше сегодня вводятся временные ограничения на въезд граждан из других районов. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

По его данным, по распоряжению мэра южной столицы Таалайбека Сарыбашова в семи местах на въезде в город установлены санитарно-карантинные посты.

«На постах сотрудники санитарных служб проводят дезинфекцию транспорта и измеряют температуру водителей. Горожанам рекомендовано не покидать черту города и не выходить из дома без острой надобности», — отмечают в штабе.

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147667/
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