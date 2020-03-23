В городе Ош введены ограничения для граждан из других районов

В Оше сегодня вводятся временные ограничения на въезд граждан из других районов. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

По его данным, по распоряжению мэра южной столицы Таалайбека Сарыбашова в семи местах на въезде в город установлены санитарно-карантинные посты.

«На постах сотрудники санитарных служб проводят дезинфекцию транспорта и измеряют температуру водителей. Горожанам рекомендовано не покидать черту города и не выходить из дома без острой надобности», — отмечают в штабе.

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.