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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Суды будут работать в штатном режиме

Судебные органы работают в штатном режиме. Об этом заявили в пресс-службе Верховного суда.

Уточняется, что в судах усилены меры предосторожности, организованы работы по дезинфекции помещений и другие меры профилактики коронавируса.

«В целях безопасности просим приходить в судебные учреждения в медицинских масках и соблюдать порядок, дисциплину. Меры предосторожности не влияют на режим работы судов, поскольку в них рассматриваются дела, которые имеют различные сроки рассмотрения, подачи исков, обжалования судебных актов, определение меры пресечения. Если есть затруднения с явкой из-за нарушения движения общественного транспорта и перемещений по республике, стороны имеют право направлять все свои возражения и доводы по почте в письменной форме или регистрировать в канцеляриях судов по месту жительства для отправки в вышестоящую инстанцию», — сообщили в Верховном суде.

В ведомстве отметили, что во избежание распространения инфекции в залы судебных заседаний будут допускаться только истцы, ответчики, обвиняемые, потерпевшие и их адвокаты, представители, а также государственные обвинители. Других лиц от присутствия на открытых судебных заседаниях просят воздержаться.

Напомним, что в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147618/
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