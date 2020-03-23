Изменилось расписание рейсов из Москвы, запланированных на 23 марта

Изменилось время прибытия и вылета пассажирского рейса «Москва-Бишкек-Москва», запланированного на 23 марта. Об этом сообщили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Рейс AFL 1882 «Москва-Бишкек». Прибытие переносится с 04.50 на 19.00 (местное время)

Рейс AFL 1883 «Бишкек-Москва». Вылет переносится с 06.05 на 20.15 (местное время).

Именилось также время прибытия и вылета пассажирского рейса «Москва-Ош-Москва», запланированного на 23 марта.

Рейс SU 1894 «Москва-Ош». Прибытие переносится с 04.35 на 19.00 (местное время)

Рейс SU 1895 «Ош-Москва». Вылет переносится с 05.45 на 20.10 (местное время)

В ОАО напомнили, что в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 c 22 марта временно ограничен доступ в аэровокзалы для встречающих и провожающих в аэропортах «Манас» и «Ош».

Напомним, в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации. На сегодня разрешения на полеты есть у компаний «Аэрофлот», «Авиа траффик», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Именно пассажиры этих авиакомпаний могут рассчитывать, что смогут вернуться на родину.