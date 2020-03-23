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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Позитивный карантин. В Алматы устраивают концерты на балконах

Жители Алматы устраивают концерты на собственных балконах в дни карантина, введенного для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Уточняется, что пользователи публикуют видео с импровизированными концертами, которые устраивают алматинцы на собственных балконах.

А на этом видео жители Алматы играют на скрипке. Очень красиво.

Есть и те, кто поет на балконе а капелла.

По данным агентства, по состоянию на 13.30 22 марта 2020 года в Казахстане подтверждено 57 случаев заражения коронавирусом, из них в Нур-Султане — 31, в Алматы — 23, в Караганде — 2, в Алматинской области — 1.

Напомним, что в Кыргызстане зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом. Состояние 12 из них удовлетворительное, у 2 — средней тяжести. Больные коронавирусом контактировали с 2 тысячами 628 людьми. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147551/
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