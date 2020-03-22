Первый день ЧС в Кыргызстане: что происходит на рынках и улицах Бишкека

В Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации на один месяц. Жителям всех областей, в том числе Бишкека и Оша, рекомендовано сидеть дома и без надобности не выходить на улицу, избегать мест массового скопления людей. В Республиканском штабе по предотвращению распространения коронавируса также советуют соблюдать правила карантина и не допускать паники. В правительстве заверили, что дефицита продуктов первой необходимости не будет.

Ранее в мэрии Бишкека сказали, что крупные рынки — Ошский, Орто-Сайский и Аламединский — закрывать не будут. На базарах начнут проводить дополнительную дезинфекцию. Тем не менее в муниципалитете просят воздержаться от их посещения.

Журналисты 24.kg, соблюдая все нормы безопасности, отправились на три крупных рынка столицы и заглянули в гипермаркеты города, чтобы посмотреть, следуют ли граждане рекомендациям.

Ошский рынок

Первой точкой стал Ошский рынок. Здесь все как обычно, торговцы на своих местах, людей много. Большинство без масок и средств защиты. Цены на продукты не завышены, фактов спекуляции не замечено.

Только на центральном входе базара стоят представители силовых структур, несмотря на предписание руководства, разъяснительные работы с покупателями они не ведут.

Аламединский рынок

На Аламединском рынке людей меньше, чем на Ошском. Закрыты практически все ларьки, кроме продуктовых, овощных и отделов с мясной и молочной продукцией.

На остановке возле центрального входа на базар, как и прежде, маршрутки набирают пассажиров в Кант и Токмак.

Фото 24.kg. Маршрутки едут в Кант с Аламединского рынка

Практически на каждом шагу продают черные многоразовые маски, их цена — 80 сомов, и пучки арчи по 50 сомов.

Орто-Сайский рынок

На Орто-Сайском рынке тоже ничего не поменялось, за исключением некоторых закрытых кафе в связи с введением в стране режима чрезвычайной ситуации.

Людей, несмотря на воскресный день, не так много. В основном покупают продукты. Много покупателей в медицинских масках, продавцы тоже.

Вещевой базар еще работает, с завтрашнего дня он закрывается на карантин. Однако ажиотажа здесь не наблюдается.

Крупные супермаркеты Бишкека

Не многолюдно и в супермаркетах. Но бишкекчане продолжают скупать муку, растительное масло и сахар. К вечеру полки наполовину опустели. Однако в администрации заверили, что к утру вновь доставят товар со складов и заполнят полки.

Очередей возле касс нет, паники, как в прошлые выходные, тоже.

Что происходит на улицах Бишкека

Ранее чиновники заявляли, что правоохранительные органы будут усиленно патрулировать Бишкек и вести разъяснительную работу с населением. Но за 7 часов на улице, причем в разных районах столицы, не встретился ни один сотрудник в форме, не считая работников санэпидслужбы, которые дезинцифировали остановки.

Фото 24.kg. Специалисты готовятся к дезинфекции города

На площадках возле домов играют дети, катаются на горках без масок и перчаток, которые призывают носить специалисты. Во дворах много гуляющих родителей.

Накануне мэрия объявила, что в городе прекратит работать общественный транспорт, в том числе маршрутки. В муниципалитете официально распорядились о штатной работе только троллейбусов. Однако сегодня по Бишкеку весь день курсируют и автобусы. Позже выяснилось, что запрет на них не распространяется.

В некоторых районах продолжают работать автомойки, хотя во всех других городах Кыргызстана им предписано закрыться на карантин.

Фото 24.kg. Некоторые автомойки продолжают работать

Как известно, перепись населения отложили на месяц. Такое решение принял президент 19 марта. Однако баннер на здании администрации Свердловского района гласит об обратном.

Фото 24.kg. Баннер о переписи населения на здании администрации Свердловского района

В целом складывается такое ощущение, что в стране не вводили режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на воскресенье, людей на улицах много, большинство не изменили привычки и не спешат выполнять условия карантина.

Напомним, что вчера утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке. Таким образом, на сегодня в республике зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом.