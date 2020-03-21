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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Содержащиеся в обсервации люди просят отпустить их

Содержащиеся в карантине люди просят отпустить их домой. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что в обсервацию на бывшей авиабазе «Ганси» накануне привезли пассажиров рейса из Дубая. Их возмутили условия содержания.

читателей 24.kg
Фото читателей 24.kg . Лица, содержащиеся в обсерваторе, просят отпустить их домой

«После возмущения людей, прилетевших из Дубая, переместили в отель «Ак-Кеме». Сегодня после выявления коронавируса у одного из пациентов другие содержащиеся тоже начали возмущаться. Они хотят, чтобы их отпустили под домашний карантин. Содержащиеся там лица объясняют свои действия тем, что у них есть отдельное жилье и они не подвергнут близких опасности. Также сегодня было возмущение среди тех, кто прилетел из Европы и был помещен в обсервацию на бывшей базе «Ганси», но спустя некоторое время ситуация стабилизировалась и все успокоились», — заявили редакции.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса, подтвержденных в Кыргызстане. Вечером республиканский штаб сообщил о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В стране введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147459/
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