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Общество
Сюжет: Полезные советы

Вы меня плохо лечите. Что такое ипохондрия и как от нее избавиться

«Мне так плохо, я так болею» — любимая фраза ипохондрика. Человек, страдающий этим психопатическим расстройством, постоянно твердит о своих болячках. Зачастую мнимых.

Ипохондрики обожают ходить по врачам, пьют горстями таблетки и очень сильно возмущаются, когда доктор отказывается лечить, а за фразу «Вы совершенно здоровы, и я не понимаю, зачем вам ложиться в больницу» могут и на медика в суд подать.

При этом, как утверждают врачи, такие пациенты опасны тем, что могут сами залечить себя до смерти, а виноватым окажется медик. Эксперты рассказали 24.kg, как распознать ипохондрика и обязательно ли человек с медикаментозной зависимостью искусный манипулятор.

1

Желание следить за своим здоровьем и при малейших признаках недуга обращаться к врачу — ипохондрия?

Ипохондрия прежде всего проявляется в стремлении привлечь внимание. Действительно, больной человек никогда не будет свое недомогание выставлять напоказ. А у ипохондрика любое недомогание кажется признаком серьезной болезни.

Продолжающийся после обычной простуды кашель тянет на воспаление легких, участившиеся головные боли кажутся первыми симптомами опухоли мозга, а отчетливое сердцебиение — непременным признаком сердечного приступа.

Ипохондрик жалуется на плохое самочувствие беспрерывно и на публике.

Он пытается таким образом заявить о себе и добиться каких-либо преференций. Это банальный способ манипуляции. К нему часто прибегают, чтобы начальник несильно «грузил» на работе или чтобы домашние не требовали исполнения определенных обязанностей.

2

А если человек не любит ходить по врачам, но предпочитает народную медицину?

Ипохондрик, как правило, не занимается самолечением. Ему нужны зрители и человек в белом халате. Такие люди не признают гомеопатию — препараты на биологической основе дешевые.

У ипохондрика должны быть только самые дорогие лекарства, комплекс витаминов, полное обследование раз в месяц и обязательно в частном медцентре.

В муниципальной больнице ипохондрик не получит такого ухода, и он это понимает. А в частной клинике и за большие деньги обеспечены весь спектр услуг и постоянное внимание медперсонала.

3

Неужели всегда человек, который утверждает, что нездоров, хочет просто привлечь внимание?

Если человек говорит, что он болен, а врач ему не помог, и это разовая жалоба, а не система, следует насторожиться. Вероятно, что он попал к некомпетентному доктору и тот не смог правильно поставить диагноз.

Но если все врачи хором твердят, указывая на анализы пациента, что с ним все в порядке и никакой патологии нет, а человек продолжает уверять, что одной ногой в могиле, пора отвести такого к психиатру. Поскольку налицо психическое, а не физическое отклонение.

4

Таблеточная зависимость и ипохондрия — это одна разновидность психического расстройства?

Зависимость от медикаментов можно расценивать как следствие ипохондрии. Однако чаще всего это обычная наркомания.

Бесконтрольный прием пилюль способен вызвать органическое поражение как мозга, так и психики.

А ипохондрик себе вредить не будет никогда. Зачастую у него формируется привязанность к БАДам. Такие больные считают, что биологически активные добавки не вызывают привыкания, а значит, безопасны.

5

Можно ли самостоятельно избавиться от ипохондрии?

Излечиться от ипохондрии можно только при условии, что человек признает: это психопатия и на самом деле физически он в нормальном состоянии. Но самому выйти из роли «смертельно больного» не всегда получается. Требуется вмешательство специалистов, чтобы откорректировать поведение и обновить восприятие. Ипохондрики, как правило, не считают, что они душевно больны. Поэтому им и не приходит в голову объявлять себя здоровыми. В этом случае они лишатся внимания, в котором так нуждаются.

6

Человек постоянно выкладывает в соцсети свои фотографии в больничной палате. Зачем?

Он испытывает острый дефицит общения и дружеского участия, а других способов, кроме как заявить о себе, получить поддержку, не знает. Но это не означает, что человек ипохондрик. Вполне вероятно, ему просто нужно, чтобы его пожалели.

7

Ипохондрией страдают только женщины, это правда?

При нынешней феминизации и инфантилизме мужской половины человечества ипохондрия перестала быть сугубо женской проблемой. По врачам со справками и направлениями сегодня больше ходят мужчины.

8

Ипохондрия может возникнуть у любого, независимо от пола, статуса и платежеспособности. Верное утверждение?

Ипохондрия — одна из разновидностей депрессии. Последнюю порождают стресс, постоянное чувство одиночества, отсутствие самодостаточности. Каждый на своем жизненном пути сталкивается с определенными неурядицами и, если не получается выйти без потрясений из неприятной ситуации, рискует впасть в депрессию, а значит, и превратиться в ипохондрика может.

9

Абьюзер всегда использует синдром ипохондрика, так ли это?

Моральный насильник, как правило, — искусный манипулятор. А притворяться серьезно больным, чтобы добиться от жертвы выполнения определенной задачи, надавить на рычаги — проверенный удобный способ воздействия. Спекулируют своим подорванным здоровьем еще и в случаях, когда хотят избежать скандала, заставляя тем самым человека сменить вектор дискуссии.

10

Можно ли «перезагрузить» ипохондрика, если перестать обращать внимание на бесконечные жалобы на плохое самочувствие?

Самый верный метод нейтрализации ипохондрика — не слушать его и не воспринимать всерьез рассказы об очередном «смертельном недуге». Ипохондрик, как любой энергетический вампир, лишившись подпитки, пойдет искать другие «свободные уши». А человека, которому надоело выслушивать «больничные истории», объявит эгоистом и сухарем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147341/
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