Вы меня плохо лечите. Что такое ипохондрия и как от нее избавиться

«Мне так плохо, я так болею» — любимая фраза ипохондрика. Человек, страдающий этим психопатическим расстройством, постоянно твердит о своих болячках. Зачастую мнимых.

Ипохондрики обожают ходить по врачам, пьют горстями таблетки и очень сильно возмущаются, когда доктор отказывается лечить, а за фразу «Вы совершенно здоровы, и я не понимаю, зачем вам ложиться в больницу» могут и на медика в суд подать.

При этом, как утверждают врачи, такие пациенты опасны тем, что могут сами залечить себя до смерти, а виноватым окажется медик. Эксперты рассказали 24.kg, как распознать ипохондрика и обязательно ли человек с медикаментозной зависимостью искусный манипулятор.

1 Желание следить за своим здоровьем и при малейших признаках недуга обращаться к врачу — ипохондрия? Ипохондрия прежде всего проявляется в стремлении привлечь внимание. Действительно, больной человек никогда не будет свое недомогание выставлять напоказ. А у ипохондрика любое недомогание кажется признаком серьезной болезни. Продолжающийся после обычной простуды кашель тянет на воспаление легких, участившиеся головные боли кажутся первыми симптомами опухоли мозга, а отчетливое сердцебиение — непременным признаком сердечного приступа. Ипохондрик жалуется на плохое самочувствие беспрерывно и на публике. Он пытается таким образом заявить о себе и добиться каких-либо преференций. Это банальный способ манипуляции. К нему часто прибегают, чтобы начальник несильно «грузил» на работе или чтобы домашние не требовали исполнения определенных обязанностей.

2 А если человек не любит ходить по врачам, но предпочитает народную медицину? Ипохондрик, как правило, не занимается самолечением. Ему нужны зрители и человек в белом халате. Такие люди не признают гомеопатию — препараты на биологической основе дешевые. У ипохондрика должны быть только самые дорогие лекарства, комплекс витаминов, полное обследование раз в месяц и обязательно в частном медцентре. В муниципальной больнице ипохондрик не получит такого ухода, и он это понимает. А в частной клинике и за большие деньги обеспечены весь спектр услуг и постоянное внимание медперсонала.

3 Неужели всегда человек, который утверждает, что нездоров, хочет просто привлечь внимание? Если человек говорит, что он болен, а врач ему не помог, и это разовая жалоба, а не система, следует насторожиться. Вероятно, что он попал к некомпетентному доктору и тот не смог правильно поставить диагноз. Но если все врачи хором твердят, указывая на анализы пациента, что с ним все в порядке и никакой патологии нет, а человек продолжает уверять, что одной ногой в могиле, пора отвести такого к психиатру. Поскольку налицо психическое, а не физическое отклонение.

4 Таблеточная зависимость и ипохондрия — это одна разновидность психического расстройства? Зависимость от медикаментов можно расценивать как следствие ипохондрии. Однако чаще всего это обычная наркомания. Бесконтрольный прием пилюль способен вызвать органическое поражение как мозга, так и психики. А ипохондрик себе вредить не будет никогда. Зачастую у него формируется привязанность к БАДам. Такие больные считают, что биологически активные добавки не вызывают привыкания, а значит, безопасны.

5 Можно ли самостоятельно избавиться от ипохондрии? Излечиться от ипохондрии можно только при условии, что человек признает: это психопатия и на самом деле физически он в нормальном состоянии. Но самому выйти из роли «смертельно больного» не всегда получается. Требуется вмешательство специалистов, чтобы откорректировать поведение и обновить восприятие. Ипохондрики, как правило, не считают, что они душевно больны. Поэтому им и не приходит в голову объявлять себя здоровыми. В этом случае они лишатся внимания, в котором так нуждаются.

6 Человек постоянно выкладывает в соцсети свои фотографии в больничной палате. Зачем? Он испытывает острый дефицит общения и дружеского участия, а других способов, кроме как заявить о себе, получить поддержку, не знает. Но это не означает, что человек ипохондрик. Вполне вероятно, ему просто нужно, чтобы его пожалели.

7 Ипохондрией страдают только женщины, это правда? При нынешней феминизации и инфантилизме мужской половины человечества ипохондрия перестала быть сугубо женской проблемой. По врачам со справками и направлениями сегодня больше ходят мужчины.

8 Ипохондрия может возникнуть у любого, независимо от пола, статуса и платежеспособности. Верное утверждение? Ипохондрия — одна из разновидностей депрессии. Последнюю порождают стресс, постоянное чувство одиночества, отсутствие самодостаточности. Каждый на своем жизненном пути сталкивается с определенными неурядицами и, если не получается выйти без потрясений из неприятной ситуации, рискует впасть в депрессию, а значит, и превратиться в ипохондрика может.

9 Абьюзер всегда использует синдром ипохондрика, так ли это? Моральный насильник, как правило, — искусный манипулятор. А притворяться серьезно больным, чтобы добиться от жертвы выполнения определенной задачи, надавить на рычаги — проверенный удобный способ воздействия. Спекулируют своим подорванным здоровьем еще и в случаях, когда хотят избежать скандала, заставляя тем самым человека сменить вектор дискуссии.