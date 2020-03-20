10:15
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. 700 койко-мест для обсервации развернуто дополнительно на юге

На юге страны дополнительно организовали 700 койко-мест для обсервации. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, новые места для обсервации разворачиваются и в международном аэропорту «Ош». В то же время он отметил, что в аэропорту задействовано лишь 50 процентов обсервационных ресурсов, так как основной поток людей в Кыргызстан прибывал через аэропорт «Манас».

«Сегодня мест в обсервациях достаточно. Въезд иностранных граждан ограничен. Остались считанные рейсы. Поэтому приток людей будет максимально уменьшен», — сказал он.

Всего для обсервации и госпитализации развернуто 2 тысячи 290 койко-мест. На обсервации находится 410 человек, под наблюдением врачей — 1 тысяча 42 человека из контактировавших с вернувшимися из малой умры в Саудовской Аравии.

Напомним, сегодня в Кыргызстане выявлено еще три случая заражения коронавирусом в Ноокатском районе. Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили 18 марта у троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147215/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Зараженные коронавирусом сузакцы и жители Нооката прилетели разными рейсами
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Коронавирус в Кыргызстане. Врачам уже выплачивают надбавки к зарплате
Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав не исключает введения ЧС в Ноокате
Антисептики в два раза дороже и пустые полки. Мэр провел рейд по гипермаркетам
Коронавирус в Кыргызстане. Состояние больных сузакцев удовлетворительное
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ноокатском районе
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 160 странах мира
В Кыргызстане зафиксировано еще три случая коронавируса
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень не превышен только в одном районе
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Бизнес
Как Beeline заботится об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ситуации с&nbsp;коронавирусом Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом
&laquo;Бакай Банк&raquo; идет навстречу заемщикам из-за коронавируса «Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса
Как оплатить услуги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo;! Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!
Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15&nbsp;тысяч масок Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок
20 марта, пятница
10:12
Ситуация с ценами из-за коронавируса. Мэр Бишкека продолжает инспекции Ситуация с ценами из-за коронавируса. Мэр Бишкека продо...
10:11
Зараженные коронавирусом сузакцы и жители Нооката прилетели разными рейсами
10:10
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
10:06
Коронавирус в КР. 700 койко-мест для обсервации развернуто дополнительно на юге
09:55
Избиение инвалидов. В Минсоцразвития объяснили назначение Адильбека Козубаева