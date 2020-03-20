Коронавирус в КР. 700 койко-мест для обсервации развернуто дополнительно на юге

На юге страны дополнительно организовали 700 койко-мест для обсервации. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, новые места для обсервации разворачиваются и в международном аэропорту «Ош». В то же время он отметил, что в аэропорту задействовано лишь 50 процентов обсервационных ресурсов, так как основной поток людей в Кыргызстан прибывал через аэропорт «Манас».

«Сегодня мест в обсервациях достаточно. Въезд иностранных граждан ограничен. Остались считанные рейсы. Поэтому приток людей будет максимально уменьшен», — сказал он.

Всего для обсервации и госпитализации развернуто 2 тысячи 290 койко-мест. На обсервации находится 410 человек, под наблюдением врачей — 1 тысяча 42 человека из контактировавших с вернувшимися из малой умры в Саудовской Аравии.

Напомним, сегодня в Кыргызстане выявлено еще три случая заражения коронавирусом в Ноокатском районе. Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили 18 марта у троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.