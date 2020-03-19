В Кыргызстане развернули почти 2 тысячи мест для обсервации по коронавирусу

В Кыргызстане развернули 1 тысячу 992 койко-места для обсервации и возможной госпитализации больных коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Больше всего мест в международном аэропорту «Манас». На территории бывшей американской военной базы «Ганси» есть 803 койко-места. В аэропорту Оша мест в 20 раз меньше — всего 40.

Пункты обсервации и госпитализации также расположены в лечебных учреждениях Минздрава, на контрольно-пропускных пунктах «Иркештам» и «Торугарт», в военных госпиталях в селе Беш-Кунгей близ Бишкека и в Оше, в медицинском центре «Барчын».

Вчера стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.